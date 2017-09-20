«Спутник над Мончегорском» объединил три юбилея

Космос в работах художников XXI века» открылся в залах Мончегорского городского центра культуры. Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области – 160-летию со дня рождения К.Э. Циолковского и 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли и проходит в дни празднования 80-летия города Мончегорск. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства и компании «Норникель», а также при содействии Госкорпорации «Роскосмос» и администрации города Мончегорска.

Более 200 гостей вернисажа первыми увидели 60 работ – живопись, объекты, фотографии, инсталляции, видеоарт на тему космоса в современной интерпретации 30 художников-участников выставкии из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Чебоксар, Калуги, Одессы, а также из Мончегорска.

Среди официальных лиц на открытии выставки присутствовали мэр Мончегорска Дмитрий Староверов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов, депутат Мурманской областной думы, помощник генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов.

Они отметили то, что художественное мероприятие такого уровня стало событием для города и всей области.

На открытии проекта прозвучали приветствия к юбилею города Мончегорск и 60-летию запуска «Спутника-1» от космонавтов, Героев России, членов отряда «Роскосмоса» – Сергея Рязанского – он в настоящее время находится на орбите, и Олега Артемьева (из Центра подготовки космонавтов). Посетители выставки могут познакомиться с записью поздравлений космонавтов, а также увидеть фотографии Сергея Рязанского, сделанные в космическом пространстве.

Выставка «Спутник над Мончегорском» продлится до 4 октября 2017 года.