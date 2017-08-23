«Сражение» танков времён Великой Отечественной войны состоялось на побережье губы Грязная

В рамках проведения военно-технического форума «АРМИЯ-2017» на Северном флоте состоялась историческая реконструкция наступления частей Красной армии при поддержке бронетехники времён Великой Отечественной войны. В представлении, разыгранном воинами-североморцами Северного флота на побережье губы Грязная, приняли участие исторические боевые машины советского производства: тяжёлый танк ИС-3, лучший средний танк – легендарный Т-34 и американский «Шерман», который поставлялся в СССР по лендлизу.

Все механизмы боевых машин сегодня находятся в работоспособном состоянии. Танки прошли своим ходом 200 метровую дистанцию. Для Т-34 это было привычным делом. Этот танк открывал парад техники 9 мая в Мурманске. Тяжёлый «Иосиф Сталин» (ИС-3) был поставлен на ход только летом, а до этого был неподвижным музейным экспонатом. Но самая уникальная история восстановления - у танка «Шерман». Ещё несколько лет назад он лежал на дне Баренцева моря вместе с другими грузами военного назначения, которые перевозил торпедированный в 1945 году транспорт «Томас Дональдсон». Летом 2015 года водолазы Северного флота извлекли его на поверхность и доставили в Североморск.

Реставрационные работы по полному восстановлению танка до заводского состояния заняли у флотских специалистов около года. В результате боевая машина не просто получила возможность двигаться своим ходом, но и применять свой главный калибр. Специально для исторической реконструкции танкового боя офицерами службы ракетно-артиллерийского вооружения были изготовлены холостые заряды для танка на основе штатных гильз, также поднятых из трюма затонувшего транспорта «Томас Дональдсон».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе «исторического» танкового сражения орудие «Шермана» трижды произвело холостые выстрелы в память о событиях Великой Отечественной войны, которые всегда вдохновляли и будут вдохновлять на ратный труд защитников России.