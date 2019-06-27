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Мурманская область. Арктика27.06.19 10:36

Среди компаний страны за 3 года «смертность» составила 800 тысяч

Количество компаний в России за 3 года (2016-2018 г.г.) сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Численность юрлиц уменьшилась более чем на 800 тысяч, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети «FinExpertiza».

Как пишут «Известия», специалисты «FinExpertiza», проанализировав данные Росстата, считали разницу между закрывшимися и открывшимися компаниями. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81-м регионе страны. Наибольшие потери зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области.

Тренд на сокращение начался в 2016 году: количество предприятий тогда уменьшилось более чем на 279 тысяч. Годом позже динамика почти не изменилась - численность компаний в 2017 году сократилась еще на 202,7 тысячи. Рекордная за 3 года «смертность» была зафиксирована в 2018 году - компаний стало меньше на 347 тысяч. Прирост количества предприятий с 2015 года наблюдается только в Крыму, Севастополе, Смоленской области и Чечне.

Массовое закрытие предприятий в российских регионах объясняется не только неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и борьбой государства с фиктивными фирмами, считает председатель совета директоров сети «FinExpertiza» Елена Трубникова.

«С 2016 года в законодательстве обозначены новые основания для отказа в регистрации в ЕГРЮЛ, а у налоговых органов появились полномочия по проверке достоверности сведений в реестре, позволяющие ведомству сокращать число фиктивных компаний», - отметила она.

В пресс-службе ФНС «Известиям» сообщили, что тенденция на снижение количества действующих юридических лиц действительно обусловлена работой по исключению из ЕГРЮЛ фактически брошенных компаний и организаций, по которым указаны недостоверные сведения. В налоговой службе уточнили, что с 2016 года из ЕГРЮЛ исключено 2,02 млн юрлиц.

По словам Елены Трубниковой, на количество компаний влияет и тренд последнего времени - бизнес больше не хочет быть большим. Это подтверждает и статистика: год назад в России число ИП впервые превысило число юрлиц. Сегодня в России, по данным ФНС, работают 4 млн индивидуальных предпринимателей, что на 100 тысяч больше, чем юридических лиц.

Эксперт Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков не исключает, что по истечении более продолжительного количества лет окажется, что усиленная борьба с фиктивными компаниями внесла позитивный вклад в улучшение российского бизнес-климата. Пока же, по его мнению, из-за административного давления бизнес пытается «стелить себе соломку», переходя к более простым и экономичным организационным формам, например, ИП.

Вполне возможно, к сокращению числа юридических лиц могла привести экономическая ситуация: при снижении порога рентабельности компании вынуждены либо уходить в тень, либо переходить на более выгодный налоговый режим, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Многие организации, особенно в удаленных уголках России, вынуждены существовать на грани этого порога, и даже покупка онлайн-кассы наносит существенный удар по их бюджету, добавил он.

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