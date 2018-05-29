Среди наиболее острых вопросов глава ЗАТО отметил техническое состояние автодороги Североморск-Североморск-3

В администрации ЗАТО г.Североморск состоялось выездное совещание Минэкономразвития Мурманской области, на котором обсуждалась корректировка Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. В совещании приняли участие представители правительства региона, Мурманской областной Думы, руководства ЗАТО г.Североморск, представители администрации ЗАТО, Северного флота, организаций и учреждений ЗАТО, предпринимательского сообщества.

Стратегия развития Мурманской области – основополагающий документ системы управления развитием региона, его экономики и социальной сферы. В нем определяются цели, задачи и приоритеты государственной политики на уровне субъекта в долгосрочной перспективе. С ними в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании», должны согласовываться цели и задачи муниципального управления (они, в свою очередь, определяются в муниципальных стратегиях), - рассказала министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. - Цель, поставленная в Стратегии, – обеспечение высокого качества жизни населения региона. Её достижение характеризуется рядом показателей.

По 4 направлениям - «Развитие человеческого капитала», «Обеспечение комфортной и безопасной среды проживания населения региона», «Обеспечение устойчивого экономического роста» и «Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления» - сгруппированы 32 задачи, решение которых необходимо для достижения стратегической цели.

В 2016-м завершился I этап реализации программы, который длился 3 года. При этом развитие экономики и социальной сферы региона в эти годы происходило в непрогнозируемых при утверждении Стратегии условиях. Это введение санкций, существенное ослабление курса национальной валюты, значительный рост потребительских цен на товары и услуги. Из 95 показателей, характеризующих решение задач, обозначенных в документе, 59% были достигнуты, 41% - нет. Следовательно, программу необходимо корректировать, в том числе с учётом принятых в последнее время решений стратегического планирования федерального уровня.

В числе национальных целей, определенных главой государства, устойчивый рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов населения, улучшение жилищных условий россиян. Во многом решение этих задач зависит от работы муниципального уровня власти. Поэтому важно услышать мнение представителей органов местного самоуправления на местах, и, прежде всего, обобщить проблемы.

Перед собравшимися с докладом по итогам социально-экономического развития ЗАТО за последние пять лет, а также перспективами его развития на ближайшие годы выступил глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. Среди наиболее острых вопросов глава ЗАТО отметил: техническое состояние автодороги Североморск - Североморск-3, необходимость реконструкции дублирующих и объездных дорог в Североморске, строительство котельных в поселке Щукозеро и на улице Кортик.

Все эти и другие позиции глава Североморска предложил предусмотреть в Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020-го и на период до 2025 года. Удовлетворить все желания одномоментно, к сожалению, невозможно. Предложения будут направлены в рабочую группу областного программно-целевого совета.

В ходе заседания также активно обсуждались вопросы развития Центральной районной больницы и Североморского водоканала.