Среди военно-патриотических клубов области прошли региональные соревнования и эстафеты

Депутат областной Думы Андрей Фоменко приветствовал участников региональных соревнований и эстафеты среди военно-патриотических клубов области. В них приняли участие пять команд со всего региона. Соревнования проводились на призы регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области в рамках подготовки Армейских международных игр. По мнению организаторов, подобные мероприятия дают новый импульс патриотической работе с молодежью, способствуют повышению уровня подготовки для службы в Вооруженных Силах.

Андрей Фоменко в своем приветствии отметил, что знаменательно проведение соревнований в преддверии Дня Победы, когда вся страна вспоминает соотечественников, освободивших мир от страшной беды, чествует тех, для кого «долг», «честь», «патриотизм» были не просто словами, а жизненными принципами.

– Не забывайте об этом великом подвиге и с гордостью несите звание защитников Родины. Пусть мужество и высокий моральный дух поколения победителей всегда служат вам нравственным ориентиром в жизни! Я благодарю организаторов состязаний за внимание к подрастающему поколению, немалый вклад в патриотическое воспитание и сохранение лучших традиций служения Отечеству.

Парламентарий пожелал всем участникам соревнований уверенности в себе, успехов и новых побед, а зрителям – ярких впечатлений.