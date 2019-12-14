«СредиЗимье» в Лапландском заповеднике

14 декабря в Лапландском заповеднике пройдёт мероприятие по северной (скандинавской) ходьбе «СредиЗимье». На старт дистанций 5 и 10 километров выйдут участники из Мурманской области, а также представитель Украины.

Начало мероприятия в 12 часов. Победители получат призы и подарки от Деда Мороза.

Как сообщает Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области, организаторами мероприятия выступают Лапландский заповедник и мурманский физкультурно-спортивный клуб «Парсек».