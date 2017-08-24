Среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области в реальном выражении стали ниже уровня 2016 года на 2,6%

Министерства экономического развития Мурманской области разместило на своём сайте доклад об итогах социально-экономического развития нашего региона за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-мае 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 36120 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 2,6%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-май текущего года сложилась в размере 50629 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,9%, в реальном исчислении снизилась на 1%.

В организациях реального сектора экономики наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность – на 10,3%, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля – на 8,6%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 10%, здравоохранения и социальных услуг – на 6,6%, образования – на 3,3%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июля 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 83 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 июня 2017 года на 7,4 млн рублей (на 9,8%) в основном за счёт образовавшейся задолженности в организациях Минобороны России: филиале «СУ № 316» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г.Североморск и обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России» в г. Североморск.

Заработную плату в установленный срок не получили 1194 работника по причине отсутствия собственных средств организаций. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 72,9% всей задолженности по заработной плате.