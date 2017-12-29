Среднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года. Как сообщает ведомство, по предварительным данным в январе-октябре 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 34923 рубля в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 0,8%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-октябрь текущего года сложилась в размере 49942,6 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,9%, в реальном исчислении снизилась на 0,6%.

В организациях реального сектора экономики наибольшие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность - на 8,8%, обрабатывающие производства – на 6,0%, оптовая и розничная торговля - на 5,2%, административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги - на 4,9%, строительство – 4,4%, транспортировка и хранение – на 4,2%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 114,2%, здравоохранения и социальных услуг – 108,9% и образования – 104,5%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 декабря 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 61,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 ноября 2017 года на 1,4 млн рублей (на 2,2%) в основном за счёт увеличения в обособленном подразделении филиала «Управление механизации и автотранспорта № 321» ФГУП ГВСУ № 3» г.Североморск и появления задолженности в ПОУ «Мурманская ОТШ ДОСААФ России».

Заработную плату в установленный срок не получили 989 работников.

На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 66,4 % всей задолженности по заработной плате. Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.