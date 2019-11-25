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Мурманская область. Арктика25.11.19 09:30

Среднему заёмщику МФО не хватает 3000 рублей, чтобы дотянуть до зарплаты

Среднестатистическому заемщику российских микрофинансовых организаций в среднем в месяц не хватает до зарплаты около 3 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24».

По данным экспертов, россияне в январе-октябре текущего года запрашивали у МФО займы в 25-27 тысяч рублей, что больше показателя прошлого года на 58%.

Очевидно, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости…. В среднем один заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа. Таким образом, чтобы покрыть свои потребности среднестатистическому заемщику не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей, комментируют эксперты.

При этом, указано в исследовании, микрофинансовые организации в подавляющем большинстве случаев выдавали россиянам ссуду, размер которой был в 2,5 раза ниже запрашиваемой. Так, за десять месяцев текущего года заёмщики в среднем получали в МФО 10,5-11 тысяч рублей. В прошлом году средняя сумма выданного займа была на уровне 10,5 тысячи рублей, напоминают аналитики.

По данным компании, за 10 месяцев 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам займов на сумму порядка 290-300 миллиардов рублей, что больше аналогичного периода прошлого года более чем на 20%. Таким образом, рынок продолжает своё активное развитие в силу высокого спроса на заемные средства среди населения, заключили эксперты, пишет РИАН.

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