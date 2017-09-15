Средневековье возвращается в Мурманск

16 сентября в Мурманске на территория футбольного поля центра «Лапландия» состоится торжественное открытие фестиваля военно-исторической реконструкции «Огненный круг». Областной фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг» проходит в рамках областного образовательного проекта «Живая история». Его организаторами выступает Министерство образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия». Фестиваль объединяет областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов и культурно-историческую ярмарку Раннего Средневековья.

Областной слёт муниципальных военно-патриотических клубов пройдёт с 11.00 до 13.00. После завершения военно-патриотической игры - с 13.00 до 16.00 будет организована культурно-историческая ярмарка Раннего Средневековья. Все желающие смогут попробовать свои силы в различных видах ремесел: гончарном, ткацком, кузнечном. Будут организованы показательные выступления реконструкторов, пройдут мастер-классы по владению различными видами средневекового вооружения. Для всех посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов средневековой техники, а также военно-спортивный городок.