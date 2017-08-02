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Мурманская область. Арктика02.08.17 13:01

Средний бизнес обеспокоен судебными спорами крупных компаний и видит связь с ухудшением делового климата России от подобной неопределенности

Частная собственность в России, считают участники опроса НАФИ, сегодня в полной мере не защищена; средний бизнес обеспокоен судебными спорами крупных компаний и видит связь с ухудшением делового климата России от подобной неопределенности.

Опрос был проведён среди руководителей среднего и крупного бизнеса в июле 2017 года на тему защиты частной собственности в России и состояния делового климата. Опрошено 500 руководящих сотрудников предприятий среднего и крупного бизнеса в 8 федеральных округах России.

Результаты исследования показывают, что более половины российских предпринимателей считают, что закон о защите частной собственности в России не реализуется на практике в полной мере (51%). Ещё около трети полагают, что она не защищена вовсе ни на законодательном, ни на исполнительном уровне (30%). Только 11% придерживаются обратного мнения.

В этом контексте особенно остро обсуждается вопрос о роли административного ресурса как гарантии защиты прав. Более половины (59%) руководителей предприятий полагают, что при возникновении конфликта с более крупной компанией защита прав возможна только при наличии административного ресурса. Не более трети предпринимателей (29%) верят в правосудие и считают, что российский суд вынесет справедливое решение без наличия административного ресурса.

В качестве демонстрации тезиса рассматриваются крупные корпоративные конфликты. Большинство топ-менеджеров, информированных о корпоративных конфликтах в России (62%), считают, что они повышают риски ведения бизнеса. Руководители среднего бизнеса чаще топ-менеджеров крупных компаний указывают на дополнительные риски подобных ситуаций.

Около половины топ-менеджеров средних и крупных компаний следят за новостями о российских корпоративных конфликтах. Четверть предпринимателей, информированных о крупных конфликтах (26%), полагают, что они негативно сказываются ещё и на деловом климате, и особенно часто это отмечают представители среднего бизнеса, пишет finmarket.ru.

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