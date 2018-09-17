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Мурманская область. Арктика17.09.18 08:21

Средний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО

Средний чек жителя России за один поход в магазин в августе 2018 года снизился на 0,2%, или на один рубль по сравнению с июлем и составил 495 рублей — сокращение показателя наблюдается пятый месяц подряд, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на исследование, в августе индекс среднего чека составил 495 рублей. По сравнению с июлем его значение уменьшилось ещё на 1 рубль, или на 0,2%. Стоит отметить, что средние расходы жителей страны за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля. По сравнению с показателем в августе 2017 года (518 рублей) средний чек уменьшился на 4,4%.

Сильнее всего средний чек в августе снизился по сравнению с июлем в Северо-Кавказском федеральном округе — на 9,7%, до 615 рублей. В Центральной России показатель снизился на 3,7% (до 577 рублей), в Сибири — на 2,7% (до 398 рублей). В остальных федеральных округах чек вырос: в Дальневосточном — на 10,6%, до 489 рублей, Уральском — на 8%, до 471 рубля, Южном — на 3,8%, до 439 рублей.

В Приволжском федеральном округе показатель увеличился на 2,9%, до 427 рублей, Северо-Западном - на 1,2%, до 571 рубля. В Москве средний чек уменьшился на 0,7% по сравнению с июлем, до 672 рублей (в годовом выражении – на 2,6%), в Санкт-Петербурге он вырос на 1,9%, до 648 рублей (в годовом выражении он упал на 4,4%).

Средний чек в гипермаркетах в августе по сравнению с июлем увеличился на 2,3% — до 758 рублей (по сравнению с августом 2017 года — снизился на 7,8%). В супермаркетах чек снизился на 1,6%, до 343 рублей (в годовом выражении — на 4,5%), в дискаунтерах — на 2,6%, до 331 рубля (в годовом выражении — на 9,3%), в небольших магазинах традиционной торговли показатель снизился на 2,1%, до 231 рубля (в годовом выражении — на 2,1%).

 

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