Средний конкурс по заявлениям на бюджетные места в МГТУ составил 3,6

В 2017 году прием в МГТУ ведется на 82 образовательные программы высшего образования, из них – 40 образовательных программ бакалавриата, 11 программ специалитета и 31 программа магистратуры.

В этом году для МГТУ было установлено 539 бюджетных мест, из которых 336 мест морехозяйственного профиля и 203 инженерно-технического. Общее количество мест сопоставимо с установленным в рамках прошлой приемной кампании. Об этом рассказал ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ Игорь Валерьевич Артеменко.

«Средний конкурс по заявлениям на бюджетные места составил 3,6 человека на место, – отметил Игорь Валерьевич. – По отдельным направлениям подготовки и специальностям конкурс по заявлениям превысил показатель 5 человек на место: Информационные системы и технологии, Информатика и вычислительная техника, Нефтегазовое дело, Электроэнергетика и электротехника, Теплоэнергетика и теплотехника, Радиоэлектронные системы и комплексы».

По словам ответственного секретаря приёмной комиссии МГТУ, в Мурманской области наблюдается стабильно высокий интерес к морехозяйственному образованию.

«Так, на направления подготовки Судовождение, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых энергетических установок, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры, Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, Технология продукции и организация общественного питания, Технологические машины и оборудование, Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов и Биология конкурс по заявлениям составил более 2,5 человека на место», – сообщил Игорь Валерьевич.