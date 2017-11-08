Средний размер назначенных пенсий в Мурманской области более 17,7 тысячи рублей

Как сообщает Мурманскстат, численность пенсионеров, состоящих на учёте в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, на 1 октября текущего года составляет 247182 человека.

Средний размер назначенных пенсий в номинальном и реальном выражении пенсионеров, состоящих на учёте в ОПФРФ по Мурманской области, на эту дату составляет 17717,4 рубля,