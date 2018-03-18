Средний рыболовный траулер»Бриз» в Баренцевом море потерял ход из-за поломки главного двигателя

Сотрудники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ направились к рыболовецкому судну «Бриз» (порт приписки Мурманск), потерявшему ход в Баренцевом море.

Как сообщает начальник отряда Анатолий Леонтьев, на борту судна находятся 29 человек. Средний рыболовный траулер потерял ход в Гусиной банке в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Спасательное судно «Мурманрыба» должно подойти к нему завтра в 12 часов.