Средний рыболовный траулер»Бриз» в Баренцевом море потерял ход из-за поломки главного двигателя
Сотрудники Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ направились к рыболовецкому судну «Бриз» (порт приписки Мурманск), потерявшему ход в Баренцевом море.
Как сообщает начальник отряда Анатолий Леонтьев, на борту судна находятся 29 человек. Средний рыболовный траулер потерял ход в Гусиной банке в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Спасательное судно «Мурманрыба» должно подойти к нему завтра в 12 часов.
По предварительной информации, пострадавших среди членов экипажа нет. Траулер дрейфует при волнении моря 2-3 балла и силе ветра до