Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в в России за неделю увеличился на 0,2%

По данным Центра мониторинга цен Росрыболовства, за прошедшую неделю (с 21 по 27 января) цены в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали разнонаправленную динамику.

На Северо-Западе страны незначительно снизились цены на пикшу под влиянием низкого спроса и появившихся предложений свежей рыбы – на 1,4% - до 207 рублей за килограмм. В условиях роста закупок переработчиками повышалась стоимость атлантической сельди – на 1,4% - до 71 рублей за килограмм. Цена на треску сохранилась на уровне 298 рублей, скумбрии – 125 рублей.

Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в период с 21 по 27 января увеличился на 0,2%.