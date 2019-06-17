Мурманская область. Арктика17.06.19 10:46
Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%
По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 10 по 16 июня, цены в оптовом сегменте внутреннего рынка мороженой рыбы демонстрировали разнонаправленные тенденции.
На Северо-Западе в условиях локального дефицита предложения незначительно подорожала пикша, её стоимость выросла на 1%, до 212 рублей за килограмм. В то же время под влиянием роста предложения на фоне уменьшения спроса со стороны переработчиков цена на скумбрию атлантическую упала на 4,5% и составила 150 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент сохранились на уровне предыдущего периода.
В период с 4 по 10 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.
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