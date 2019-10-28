По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 21 по 27 октября, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка страны демонстрировали тенденцию к стабилизации или снижению.

На северо-западе России ценовая ситуация на популярные виды мороженой рыбы была стабильной под влиянием сокращения торговой активности со стороны потребителей и заполнения портовых холодильников.

С 15 по 21 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.