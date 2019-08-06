По данным мониторинга оптовых цен Росрыболовства, с 29 июля по 4 августа, на внутреннем рынке, в основном, сохранялась тенденция к удешевлению мороженой рыбной продукции.

На Северо-Западе страны сохранялась тенденция к удешевлению скумбрии и сельди, что обусловлено низким спросом на фоне высокого уровня товарных запасов. Скумбрия и сельдь подешевели на 3,8%, до 125 рублей и 75 рублей за килограмм соответственно. Рост экспортного спроса способствовал незначительному удорожанию трески - на 0,8%, до 250 рублей за килограмм. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы не изменились.

В период с 23 по 29 июля средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.