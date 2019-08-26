По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 19 по 25 августа, в оптовом сегменте внутреннего рынка наблюдалась разнонаправленная динамика цен на рыбную продукцию.

На Северо-Западе стоимость популярного ассортимента мороженой рыбы не изменилась, что обусловлено сбалансированностью спроса и предложения.

С 13 по 19 августа средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,3%.