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Мурманская область. Арктика21.03.19 16:21

Средняя зарплата гражданских госслужащих в 2018 году выросла на 7,7%

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских госслужащих в 2018 году составила 49,4 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем в 2017 году, сообщает Росстат. В том числе в органах законодательной власти - 72,5 тысячи рублей (+6,3%), исполнительной власти - 50,9 тысячи рублей (+7,7%), судебной власти и прокуратуры - 37,3 тысячи рублей (+6,5%).

Среднемесячная начисленная зарплата муниципальных служащих выросла на 7,9% - до 42,1 тысячи рублей.

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2018 г. был в 1,5 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

По данным федерального статистического наблюдения, в государственных органах Российской Федерации на региональном уровне (в федеральных государственных органах и государственных органах субъектов Российской Федерации) в 2018 г. замещали должности государственной гражданской службы 691,8 тысячи человек, или 42,3% от общей численности работников), занятых в этих органах.

На должностях муниципальной службы было занято 299,8 тысячи человек, или 63,9% от общей численности занятых) в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований.

Самую высокую среднемесячную зарплату в 2018 году среди гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали работники МИД РФ (92,623 тысячи рублей, +6,4%), Федеральной службы по финансовому мониторингу (75,444 тысячи рублей, +1,2%), Минобразования (70,028 тысячи рублей), Федеральной службы по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды (59,199 тысячи рублей, +8%), Федерального агентства лесного хозяйства (51,327 тысячи рублей - 0,4%) Федеральной налоговой службы (50,681 тысячи рублей, +1%).

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