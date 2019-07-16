Средства от взимания инвестсбора в морских портах РФ в 2019-2020 годах планируется направить на четыре проекта, в том числе и на реконструкцию объектов федеральной собственности в Мурманске

Средства от взимания инвестсбора в морских портах РФ в 2019-2020 годах планируется направить на четыре проекта, соответствующих установленным нормативным требованиям для финансирования за счёт инвестиционного сбора. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев.

По его словам, это проекты по созданию терминалов в бухте Суходол (Приморский край), «Ультрамар» в порту Усть-Луга, реконструкция объектов федеральной собственности в Мурманске и терминала «Малый порт» в порту Восточный.

Максимальный объём сбора, который предполагается взимать в 13 портах, оценивается в 7,5-8 млрд рублей в год. При этом сбор будет собираться лишь в том размере, который будет необходим для финансирования соответствующих проектов.

В настоящее время вопрос о перечне портов, в которых предполагается взимать инвестсбор, находится на согласовании с Федеральной антимонопольной службой России (ФАС). Андрей Лаврищев ожидает, что сбор будет взиматься уже в текущем году.