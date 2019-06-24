Во время взрывных работ будет перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам регионаС 1 июля вступают в силу требования о раздельном размещении в торговых залах молочной продукции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.06.19 13:53

СРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности

Банк России поддержал инициативу внедрения стандарта по взысканию просроченной задолженности, разработанного Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и представленного на Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошёл в Банке России 20 июня 2019 года.

Подобный документ разработан впервые, он регламентирует процедуру возврата просроченной задолженности микрофинансовыми организациями и будет являться внутренним стандартом СРО «МиР», обязательным для исполнения его членами.

Среди обращений потребителей услуг микрофинансовых организаций как в СРО, так и к регулятору более половины составляют жалобы, связанные с процедурой взыскания просроченной задолженности. Часть из них касается деятельности профессиональных взыскателей (коллекторских агентств), значительная доля относится к нарушениям прав потребителей со стороны нелегальных кредиторов и коллекторов, однако существенное количество обращений связано с процессом взыскания, которое осуществляют сами микрофинансовые организации. При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан.

Стандарт дополняет и расширяет требования и ограничения, установленные  федеральным законом № 230-ФЗ, ужесточает нормы, действующие на законодательном уровне. В частности, разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит своё несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления – взыскатель должен сразу чётко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации.

Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, и предусматривает штрафные санкции за его нарушение.  В свою очередь сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.

По мнению разработчиков документа, являясь более гибким инструментом, чем закон, стандарт в то же время жестко регламентирует алгоритм всех действий по взысканию, а его внедрение позволит в короткие сроки наработать опыт, который может лечь в основу предложений по уточнению действующего законодательства в этой сфере. Планируется, что стандарт начнет работать уже в июле 2019 года.

«Мы приветствуем такую инициативу профессиональных кредиторов, как использование стандарта для решения существующих задач, и предлагаем обратить внимание на этот документ и другим саморегулируемым организациям микрофинансового рынка, – отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин. – По нашему мнению, внедрение единого стандарта взыскания просроченной задолженности позволило бы не только защитить права заемщиков конкретных финансовых организаций, но и повысить уровень доверия потребителей к финансовому рынку в целом».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРост доходного неравенства – одна из важнейших характеристик текущего развития России
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПросрочка по ипотеке в РФ в апреле выросла на 35%, до 80 млрд рублей-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 25 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуПоложение социально значимых муниципальных предприятий теплоснабжения региона остаётся шатким-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыСРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 79 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика