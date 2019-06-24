СРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности

Банк России поддержал инициативу внедрения стандарта по взысканию просроченной задолженности, разработанного Саморегулируемой организацией «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») и представленного на Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошёл в Банке России 20 июня 2019 года.

Подобный документ разработан впервые, он регламентирует процедуру возврата просроченной задолженности микрофинансовыми организациями и будет являться внутренним стандартом СРО «МиР», обязательным для исполнения его членами.

Среди обращений потребителей услуг микрофинансовых организаций как в СРО, так и к регулятору более половины составляют жалобы, связанные с процедурой взыскания просроченной задолженности. Часть из них касается деятельности профессиональных взыскателей (коллекторских агентств), значительная доля относится к нарушениям прав потребителей со стороны нелегальных кредиторов и коллекторов, однако существенное количество обращений связано с процессом взыскания, которое осуществляют сами микрофинансовые организации. При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан.

Стандарт дополняет и расширяет требования и ограничения, установленные федеральным законом № 230-ФЗ, ужесточает нормы, действующие на законодательном уровне. В частности, разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит своё несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления – взыскатель должен сразу чётко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации.

Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, и предусматривает штрафные санкции за его нарушение. В свою очередь сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.

По мнению разработчиков документа, являясь более гибким инструментом, чем закон, стандарт в то же время жестко регламентирует алгоритм всех действий по взысканию, а его внедрение позволит в короткие сроки наработать опыт, который может лечь в основу предложений по уточнению действующего законодательства в этой сфере. Планируется, что стандарт начнет работать уже в июле 2019 года.

«Мы приветствуем такую инициативу профессиональных кредиторов, как использование стандарта для решения существующих задач, и предлагаем обратить внимание на этот документ и другим саморегулируемым организациям микрофинансового рынка, – отметил заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин. – По нашему мнению, внедрение единого стандарта взыскания просроченной задолженности позволило бы не только защитить права заемщиков конкретных финансовых организаций, но и повысить уровень доверия потребителей к финансовому рынку в целом».