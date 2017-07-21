Сроки эксплуатации существующих ледоколов будут продлены – Вячеслав Рукша

Перенос сроков ввода новых ледоколов был компенсирован продлением сроков эксплуатации существующих судов. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

По его словам, современные технологии строительства и модернизации реакторных установок атомных ледоколов дают возможность продлить ресурс действующих атомоходов до 200 тысяч часов. «Это позволяет ледоколу работать 35-37 лет в зависимости от нагрузок», - пояснил Рукша.

В результате продления сроков эксплуатации ледоколов «Росатомфлот» решил проблему с обслуживанием грузопотока по Северному морскому пути эксплуатируемыми в настоящее время существующими атомными ледоколами.

«Мы имеем для действующих ледоколов необходимый ресурс», - отметил Рукша.

Глава «Росатомфлота» напомнил, что предприятием подписаны крупные контракты на обеспечение перевозки грузов по Северному морскому пути до 2040 года. «Мы не имеем права подвести своих заказчиков», - сказал Рукша, сообщает morvesti.ru.