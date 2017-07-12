Сроки смотр-конкурса по озеленению и благоустройству «Мой зелёный город – мой уютный дом» продлены

В Мурманске проходит общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зелёный город – мой уютный дом». В связи с затянувшейся северной весной было принято решение продлить срок приема заявок на участие в нем.

– Мы решили продлить срок приема заявок до 1 августа, чтобы как можно больше горожан получили возможность участвовать в этом замечательном конкурсе, – рассказал председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации Мурманска Константин Мастюгин.

Напомним, конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшая клумба-цветник»; « Лучший зеленый дворик Мурманска»; «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения»; «Лучшее озеленение территории предприятия/организации».

При оценке работ будут учтены такие факторы, как площадь обустроенных газонов, количество высаженных деревьев и кустарников, состояние зеленых насаждений, экологичность материалов на участке озеленения, разнообразие и сочетаемость растений, санитарное состояние и архитектурное оформление газонов.