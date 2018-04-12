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Мурманская область. Арктика12.04.18 11:33

США намерены сделать Северный морской путь транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества

В то время, когда в Мурманске открылась VIII международная конференция «Логистика в Арктике», организатором которой является Ассоциация подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», командующий Береговой охраной США адмирал Пол Зукунфт заявил, что Соединенные Штаты считают, что Северный морской путь должен быть транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества.

Он подтвердил, что американские Вооруженные силы по-прежнему не намерены проводить в Арктике операции, отстаивающие принцип свободы судоходства, подобно тому, как это происходит в Южно-Китайском море.

«В настоящее время нет нажима, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике. Однако... подход США заключается в том, что Северный морской путь должен быть открытым как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода - по мере того, как мы видим этот участок освобождающимся от льда. Но сейчас нет установленного плана, предусматривающего проведение учений по обеспечению свободы мореплавания (в этом районе)», - заявил американский военачальник.

Как пишет ТАСС, Зукунфт признал, что такая позиция Вашингтона, касающаяся Северного морского пути, неизбежно натолкнется на неприятие Москвы. «Это потребует существенного диалога в будущем», - сказал глава американской Береговой охраны, которая является одним из пяти видов Вооруженных сил США наряду с сухопутными войсками, ВМС, ВВС и Корпусом морской пехоты.

По оценке адмирала, сейчас Северный морской путь использует «очень немного судов». «Думаю, основными эксплуатантами Северного морского пути, будут (те суда, которые транспортируют) природный газ, добываемый на полуострове Ямал. (Участники таких экономических проектов) будут стремиться извлечь все преимущества из сравнительно свободного от льда сезона, чтобы «срезать» путь к европейскому рынку. Особенно в плане (доставки) сжиженного природного газа с полуострова Ямал», - добавил адмирал, входящий в Комитет начальников штабов ВС США.

 

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