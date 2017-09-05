Ссора соседей в селе Ковдозеро переросла в поножовщину

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение о том, что в больницу госпитализирован мужчина с колото-резаным ранением грудной клетки.

Сотрудниками полиции был опрошен 36-летний потерпевший, который пояснил, что он является собственником дачного участка в селе Ковдозеро, куда приезжает отдыхать с семьей. Его сосед часто употребляет спиртные напитки, шумит, натравливает на людей свою собаку. Потерпевший сделал замечание мужчине по этому поводу. Высказываемые претензии пенсионеру не понравились, между мужчинами начался конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник причинил соседу ножевое ранение в грудь. Телесные повреждения, полученные потерпевшим, медиками расцениваются как лёгкий вред здоровью.

Участковым уполномоченным полиции были опрошены соседи и возможные очевидцы преступления. В результате проведенных мероприятий полицейскими установлен и задержан безработный, ранее не судимый житель села 1960 года рождения, который признался в совершении преступления.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.