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Мурманская область. Арктика22.06.18 11:03

Стабилизация ситуации на региональном рынке труда привела к снижению уровня общей безработицы

На заседании правительства Мурманской области, которое проводит первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, заслушан доклад министра экономического развития региона Елены Тихоновой о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области и о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ в 2017 году.

По информации Елены Тихоновой, в 2017 году было запланировано реализовать 1076 программных мероприятий, из них в полном объеме выполнено 885, частично – 140, не выполнено – 51.

Основными причинами выполнения мероприятий не в полном объёме или с нарушением плановых сроков явились позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; нарушение исполнителями и подрядчиками условий заключенных контрактов; заявительный характер мероприятий по предоставлению государственных услуг и мер социальной поддержки населению.

«Проведенный анализ реализации государственных программ Мурманской области в целом свидетельствует о сохранении высокого качества планирования и реализации государственных программ», – отметила Елена Тихонова.

Говоря о реализации стратегии социально-экономического развития Мурманской области, министр подчеркнула, что из 108 показателей социально-экономического развития значения 65 показателей улучшились по сравнению с предыдущим годом.

Так, валовой региональный продукт на душу населения увеличился по сравнению с 2016 годом почти на 1%. Модернизация производства крупных промышленных предприятий региона позволила обеспечить рост индекса производительности труда до 112,6% к уровню 2012 года.

Стабилизировалась ситуация на региональном рынке труда, что привело к снижению уровня общей безработицы. Рост номинальных доходов населения способствовал снижению доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума.

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