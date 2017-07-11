Стаканчики брал на время, а телефон украл, чтобы продать

В дежурную часть кандалакшской полиции обратилась жительница посёлка Зеленоборский с заявлением о том, что неизвестный мужчина похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. Полицейским, прибывшим на место происшествия, потерпевшая рассказала, что она находилась у себя на даче. В дневное время к ней подошёл мужчина и попросил стаканчики во временное пользование. Через некоторое время посуду мужчина вернул, а заявительница обнаружила пропажу мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и установили, что недалеко от дома потерпевшей несколько мужчин занималась строительными работами, при этом компания распивала спиртные напитки. Также при опросе граждан полицейские смогли получить подробное описание возможных злоумышленников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка за совершение кражи был установлен 40-летний житель того же посёлка, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что возвращая женщине стаканы, он увидел на веранде телефон и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил его. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что он не имеет постоянного места работы, нуждается в денежных средствах, телефон он планировал продать. Мобильный телефон изъят полицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное северянина может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.