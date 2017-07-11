Работающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмСухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации стало больше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.07.17 16:12

Стаканчики брал на время, а телефон украл, чтобы продать

В дежурную часть кандалакшской полиции обратилась  жительница посёлка Зеленоборский с заявлением о том, что неизвестный мужчина похитил у неё мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. Полицейским, прибывшим на место происшествия, потерпевшая рассказала, что она находилась у себя на даче. В дневное время к ней подошёл мужчина и попросил стаканчики во временное пользование. Через некоторое время посуду мужчина вернул, а заявительница обнаружила пропажу мобильного телефона.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и установили, что недалеко от дома потерпевшей несколько мужчин занималась строительными работами, при этом компания распивала спиртные напитки. Также при опросе граждан полицейские смогли получить подробное описание возможных злоумышленников.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка за совершение кражи был установлен 40-летний житель того же посёлка, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что возвращая женщине стаканы, он увидел на веранде телефон и, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил его. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что он не имеет постоянного места работы, нуждается в денежных средствах, телефон он планировал продать. Мобильный телефон изъят полицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». За содеянное северянина может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубляТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньше
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 262 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

ФунтиК
11.07.17 15:22
Чем глупее затея, тем замысловатее название. это я о "Кванториуме"! Вы с одного раза сможете перевести это слово на понятный язык? Назвали бы этот кружок "Самоделкин", "Винтик и Шпунтик", на худой ко
Комментарий к новости:В сентябре в Мурманске откроется детский технопарк «Кванториум»
Anatoly
11.07.17 12:17
Интересно, а от чего нам надо страховать квартиры? Наводнений нет, ураганов нет... Он пожаров, что ли? Уже 30 лет живу в своей квартире и ничего не было, а скоро придётся за это ещё и приплачивать стр
Комментарий к новости:В квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование
Василий
11.07.17 09:43
интересно девки пляшут! Я 2 июля дважды проходил по Кольскому мосту - утром и днём, так там вообще никого не было - кабинки пустые были.
Комментарий к новости:В ООО «Рубикон», осуществляющем контроль Кольского моста, обнаружены многочисленные нарушения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 14 серия (12+)21:25«Притворись моим мужем». Художественный фильм (16+)23:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиБанкоматы распознают своих клиентов по лицуРоссияне беднеют: деньги в банки не несут, скоро начнут выносить-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 43 копейки, а доллара – почти на 44 копейкиВ преддверии выступления главы Федеральной резервной системы доллар и евро дорожают-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 июляВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхование-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыВ квитанции за ЖКУ хотят ввести плату за страхованиеЗаконотворцы хотят дать послабление должникам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика