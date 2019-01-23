Стала сказка былью для 200 юных северян в детском саду «Сказка»

Интерактивная песочница, класс для занятий робототехникой, изостудия – это далеко не полный перечень современных площадок, которыми оснащён мурманский детский сад № 45 на проспекте Кольском, 82. В учреждении успешно реализуется инновационный проект «От лесенки до робототехники». В 2018 году воспитанники детского сада стали победителями областной Олимпиады эколят – «Молодые защитники природы».

Сегодня в ходе традиционного объезда в образовательном учреждении побывал глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

В 11 группах детского сада занимаются более 200 маленьких мурманчан. В учреждении действуют группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, группы для детей с аллергопатологией и длительно болеющих детей. Реализуются совместные медико-педагогических проекты с программами обучения «Правильное питание», «Учимся дышать», «Сам себе врач!» В результате многоплановой работы заболеваемость ребят в ДОУ № 45 уже на протяжении пяти лет ниже городских показателей на 30%.

– Хочется поблагодарить коллектив за фундаментально творческий подход к воспитанию наших детей, – отметил Андрей Сысоев. – Условия здесь созданы современные и очень комфортные. В этом детском саду проведена комплексная замена оконных блоков, выполнены работы по ремонту кровель двух корпусов здания, приобретено медицинское оборудование для медицинского блока, установлены малые архитектурные формы для детской спортивной площадки.

Напомним, что с 2014 года заменено более 10 тысяч оконных блоков в социально значимых учреждениях столицы Заполярья. В ближайшие три года вопрос установки современных стеклопакетов в детских садах будет закрыт полностью. Более того, в детских учреждениях начата комплексная реконструкция системы теплоснабжения, которая включает в себя замену тепловых сетей и узлов.