Стало больше машин, приходится оптимизировать движение на перекрёстках

Каждый год в Мурманске становится больше машин, растет интенсивность транспортных потоков. Специалисты «Центра организации дорожного движения» ведут постоянный мониторинг напряженных перекрестков, принимают меры по оптимизации движения.

Недавно изменения коснулись трех участков: пересечений проспекта Ленина с улицей Октябрьской, улицей Володарского, а также улицей Генерала Журбы. Теперь водители могут поворачивать с улиц, пересекающих проспект, только в северном направлении. Пересечение транспортных и пешеходных потоков на этих перекрестках полностью исключено.

– Городские власти уделяют особое внимание безопасности дорожного движения, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Для этого на самых проблемных участках устанавливаются специальные светофорные объекты с кнопкой вызова, добавляются пешеходные фазы. Это помогает разгрузить напряженные перекрестки и сделать дорожное движение удобнее и безопаснее для мурманчан.

– Такие изменения в организации дорожного движения связаны с требованиями ГОСТа, которые обязывают разделять пешеходные и транспортные фазы, – рассказал директор муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения» Алексей Логаев. – Такие изменения происходят по всей стране – ГОСТ обязателен для всех.