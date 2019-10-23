Стань студентом года

Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная городскому конкурсу «Студент года».

– Это традиционный проект, который проводится в Мурманске уже 19 лет, – рассказала председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. – Победитель и призеры на протяжении следующего учебного года будут получать стипендию главы муниципального образования город Мурманск. К слову, в 2020 году она будет увеличена на 30%.

Для участия приглашаются студенты в возрасте от 16 до 25 лет, обучающиеся на очной форме в Мурманске и не имеющие академических задолженностей.

Заявки принимаются в срок до 5 ноября.

Конкурс состоит из трёх основных туров, которые будут проходить в период с ноября 2019 года по май 2020 года, по итогам каждого из них число участников будет уменьшаться.

Каждый тур включает в себя различные испытания, которые позволят студентам проявить себя в различных областях: учеба, спорт, творчество, общественно-полезная деятельность.