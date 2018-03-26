Станция «Северный полюс» будет из металла и прослужит не менее 25 лет

Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для круглогодичных экспедиций в Арктике должно начаться в 2019 году, при этом проектирование предполагается начать до июля 2018 года, заявил РИА «Новости» глава Минприроды России Сергей Донской.

- Проектирование платформы должно начаться до середины года, а в 2019 году нужно начать строительство. Мы будем размещать работы в России. При выборе верфи будем в первую очередь учитывать опыт производства и создания судов арктического класса, — сказал Донской.

Как ранее сообщал » глава Минприроды России, по проекту, который Минприроды готовит совместно с Росгидрометом, всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее 2-3 лет и сроком службы около 25 лет. Появление такой платформы позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей.

По мнению министра, глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации станций «Северный полюс». В то же время такие проекты являются важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований. В этой связи было принято решение о необходимости строительства ледостойкой самодвижущейся платформы для исследований в Арктике.