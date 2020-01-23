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Мурманская область. Арктика23.01.20 07:15

Станцию Кола очистят от бесхозных «деревяшек»

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, глава муниципального образования город Кола Светлана Чукарева и представители МКУ «УГХ г. Кола» вчера проинспектировали уборку станции Кола от снега. В ходе рабочей поездки были также определены подъезды жилых домов, требующие срочного ремонта.

Началась инспекция на улице Заводской. Здесь расположены несколько пятиэтажек. Дворы возле домов почищены, наледь с крыш сбита, контейнерные площадки регулярно вывозятся. А вот сами подъезды домов вызвали вопросы. На первом этаже четвертого дома находится бесхозная квартира, ее собственник отбывает наказание в исправительном учреждении. В помещении неоднократно происходили пожары, в результате закопченным оказался весь подъезд. Глава районной администрации дал распоряжение включить данное помещение в программу «инициативное бюджетирование» и выделить управляющей организации субсидию на ремонт подъезда.

Программа начнёт действовать в Кольском районе уже в этом году, она предусматривает субсидирование работ по ремонту подъездов из бюджетов области и района. Планируется, что к концу года в районе будут приведены в порядок порядка тридцати самых обшарпанных подъездов.

Похожая ситуация оказалась и во втором подъезде. В доме течет кровля, в результате ремонта требует и верхняя лестничная площадка.

Осмотрела комиссия и территорию возле дома № 3 на улице Нагорной. В одном из подъездов полностью отсутствовало освещение на лестничных клетках, оказалась плохо почищено и одно из крылец дома. Уже в ближайшее время управляющая организация направит сюда специализированную технику и еще раз произведет уборку придомовой территории.

Сдвинулся с мертвой точки и вопрос сноса заброшенных «деревяшек». Раньше на улице Заводской располагался частный сектор, со временем жильцов переселили в многоквартирные дома Колы, одноэтажные домики на станции стали ветшать. Сейчас большинство из них нельзя использовать даже в качестве летних дач.

- Специалистам профильных отделов администрации дано поручение в кратчайшие сроки инвентаризировать все бесхозные строения, если у них есть владельцы, то установить этих собственников, - отметил глава районной администрации Александр Лихолат. – Если они добровольно не снесут эти развалюхи, то мы обяжем это сделать через суд. Разберёмся и с бесхозными «деревяшками». Включим их в программу по благоустройству и ликвидации накопленного экологического ущерба и рекультивируем данную территорию.

В районной администрации подчеркнули, что эти работы в микрорайоне станция Кола начнутся уже этим летом, сообщает администрация Кольского района.

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