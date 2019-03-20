Становится ли полуночный край Северной столицей отдыха? Ответ знает Анна Попова

Сегодня, 20 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Наше прекрасное Заполярье! Тысячи иностранцев приезжают в Мурманск, чтобы насладиться нашей северной природой. Далеко ли нам до завоевания бренда «Северная столица отдыха», или «Мекка горнолыжников». Об этом мы попробуем в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» узнать у нашей гостьи - Анны Поповой, начальника отдела развития туризма Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.