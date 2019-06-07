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Мурманская область. Арктика07.06.19 16:37

Станут детские сады краше и теплее

В заполярной столице полным ходом идёт реконструкция одного из корпусов МАДОУ № 97. Здесь будут выполнены работы по комплексной реконструкции систем теплоснабжения с заменой приборов отопления, систем водоснабжения с заменой сантехнического оборудования, а также замена кафельной плитки на стенах и полах в помещениях пищеблока, прачечной, санитарных комнат и буфета.

– В соответствии с майскими указами президента, одним из ключевых показателей в сфере образования является достижение стопроцентной доступности образования для детей дошкольного возраста,  – рассказала директор гимназии № 8, сопредседатель регионального отделения ОНФ Ольга Дзюба. – При этом под доступностью подразумевается не только создание новых мест и возможность устроить ребенка в детский сад, но и обеспечение достойных условий и качества дошкольного образования.

Стоит отметить, что в период 2016 – 2019 годов коллектив МАДОУ становился победителем областного конкурса на получение грантов на реализацию инновационных проектов, направленных на создание условий для реализации образовательной программы инклюзивного образования воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, в Мурманске, полностью отсутствует  очередь в детские сады среди детей старше 3-х лет.

 

 

 

 

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