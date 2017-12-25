Старая сказка для нефтяников

Смогут ли оборонные предприятия наладить производство оборудования для шельфовых проектов?

Несмотря на падение нефтяных цен, освоение углеводородных ресурсов дальневосточных и арктических морей остаётся актуальной задачей отечественного нефтегазового комплекса. И первоочередным шагом на этом пути должно стать создание экономически эффективных технологий и оборудования для покорения шельфа. Большую помощь в этой работе могли бы оказать предприятия оборонного комплекса, являющиеся безусловными технологическими лидерами российской промышленности. Но, увы, «перековать мечи на орала» оказывается не так просто. Зачастую, как в анекдоте, «все равно получается танк». Яркий пример тому – идея об использовании подводных лодок для транспортировки жидких углеводородов с арктических месторождений. Но, к счастью, оборонщики учатся на ошибках. На новом витке конверсионной эпопеи на базе военных субмарин проектируются уже не нефтяные танкеры, а подводные добычные комплексы.

Первый блин «Норникеля»

В сентябре на базе АО «Концерн Военно-космической обороны «Алмаз-Антей» прошло заседание Военно-промышленной комиссии РФ. Выступая на этом мероприятии, президент России Владимир Путин поставил задачу к 2025 г . повысить долю высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения с 16 до 30%. Оборонные предприятия, подчеркнул В. Путин, должны стать локомотивом, который потянет за собой высокотехнологичные отрасли и в гражданском производстве по всей стране. Наша страна уже проходила подобную конверсию. Во времена Михаила Горбачёва высокотехнологичные заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) стали выпускать кастрюли и сковородки.

В годы президентства Бориса Ельцина они вообще влачили жалкое существование – и без оборонных, и без гражданских заказов. Благодаря реализации программы модернизации армии и флота они несколько воспряли. Но теперь, без новых заказов Министерства обороны, они могут вновь рухнуть, растеряв кадры и наработанные технологии. Понятно, что такая перспектива беспокоит и руководителей предприятий ВПК, и представителей отраслевой науки, занятых разработкой и производством новейших образцов военной техники. Чтобы удержаться на плаву, некоторые из них приступили к созданию конверсионных образцов военной техники, которые можно использовать в гражданской сфере. В конце августа постановлением правительства РФ была принята обновлённая программа «Социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации», продлённая до 2025 г . В новый документ были включены два проекта, реализуемые Центральным конструкторским бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин». Они касаются использования подводных лодок для нужд нефтегазового комплекса. У ряда наблюдателей это вызвало настороженность. Ведь в истории конверсии отечественной оборонной промышленности уже был подобный опыт, который закончился полным провалом.

Начало этой эпопеи было положено летом 1995 г ., когда атомная подводная лодка проекта 671 РТМ доставила на Харасавэй груз овощей и промтоваров весом в несколько тонн. В 1997 г . ЦКБ «Рубин» предложило переоборудовать на «Севмашпредприятии» атомные подводные лодки проекта «Антей» (аналог погибшего атомного ракетного подводного ракетоносца «Курск»). Их предполагалось использовать для вывоза цветных металлов, производимых в Норильске, через порт Дудинка по Северному морскому пути. Грузоподъёмность одной субмарины должна была составить 1500 тонн. А благодаря врезке дополнительного 30-метрового отсека можно было бы довести вес перевозимых грузов до 3500 тонн. Представляете себе махину водоизмещением 25 тысяч тонн, которая везёт на себе всего 3,5 тысячи тонн груза! Себестоимость такой транспортировки возрастает многократно по сравнению с перевозкой обычным сухогрузом. Якобы даже проводились испытания, в ходе которых переоборудованная лодка проекта «Тайфун» смогла колоть лёд толщиной 215 см в морской воде и 150 см в устье Енисея. При этом скромно умалчивалось о том, что «Тайфун», имея среднюю осадку 11,2 м , ну никак не смог бы преодолеть баровые участки на реке Енисей с глубинами 9 м . И это только осадка, а ведь чтобы колоть лёд, подлодке нужно погрузиться. А её высота равняется девятиэтажному дому, то есть 30 м . Более того, если на надводных судах экипаж – не более 15 человек, то на «Тайфуне» – 160. Не накладно ли будет платить им зарплату, даже с учётом сокращения ракетчиков и торпедистов? И это уже не говоря о стоимости переоборудования подводных атомоходов. Нельзя забывать и о том, что они уже выслужили свой срок и не соответствуют требованиям безопасности.

Никто не полетит на списанном самолёте, но конструкторы предлагали опуститься под воду на подлежащих утилизации подлодках. Тем не менее тогда руководству «Рубина» удалось убедить владельцев «Норильского никеля» выделить 80 млн рублей под этот прожект. Остаётся только догадываться, почему тогдашнее руководство комбината во главе с нынешним зампредом правительства РФ Александром Хлопониным клюнуло на такое предложение. Но проект дал нулевой результат. И вскоре «Норникель» построил собственную флотилию арктических судов ледового класса ARC-7, состоящую из пяти контейнеровозов грузоподъёмностью 15 тысяч тонн. Интересно, какой подводный ракетоносец сможет взять в свои отсеки столько же груза?

Нырнёт ли нефть под лёд?

Рассматривался также вариант по созданию на базе подводных лодок нефтяных танкеров, предназначенных для вывоза жидких углеводородов, добываемых в Арктике. Правда, этим занималось уже Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». В прессе с гордостью сообщалось, что подобных подводных танкеров с ядерной энергетической установкой не имеет ни одна страна в мире. Потому и не имеет, что там умеют считать деньги. Предполагалось установить танки для нефти вместо ракетных шахт. Но могут ли такие переоборудованные суда соперничать с гражданскими?

Сегодня танкеры усиленного ледового класса свободно ходят во льдах даже без проводки атомными ледоколами. К примеру, нефть с Приразломного и Новопортовского месторождений вывозят такие танкеры дедвейтом 70 тысяч тонн. А с вводом в строй атомных ледоколов нового поколения в Арктике смогут ходить танкеры ещё большей грузоподъёмности. Да и сроки строительства обычного танкера значительно короче, чем подводного. Сторонники подводной транспортировки нефти с пафосом заявляли, что переоборудованные подлодки смогут доставлять нефть в отдалённые регионы, например, в Северную Америку и Японию. Но подумали ли они о том, пустят ли эти страны судно с ядерной энергетической установкой в гражданский порт? Есть ли там инфраструктура для приёмки, разгрузки и обслуживания таких субмарин?

Согласно международной конвенции от 1972 г ., суда с ядерными энергетическими установками могут базироваться в портах или совершать заходы туда, только если эти порты специально оборудованные. То есть имеют охрану для защиты ядерных объектов, системы радиационного контроля и средства для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Необходимы также мощности по ремонту ядерных энергоустановок, по переработке и хранению радиоактивных отходов. Ни один гражданский порт мира, кроме мурманского, всего этого не имеет… Поэтому неудивительно, что в своё время лихтеровоз «Севморпуть» с ядерной энергетической установкой не приняли порты даже дружественных нам Вьетнама и Кубы. Да и жители Владивостока протестовали против его захода в акваторию города.

Безусловно, идея красивая: нырнул на шельфе Северного Ледовитого океана и вынырнул у Берингова пролива, не преодолевая сопротивления льдов. Выгодно, быстро и удобно. Но другие страны ещё не готовы для использования таких транспортных средств. И дело тут не только в безопасности. В зарубежных портах вряд ли согласятся ломать существующие десятилетиями технологические процессы. Ведь технология перевалки грузов везде схожая. Причалы, крановое хозяйство, сливные эстакады, механизмы также не слишком отличаются друг от друга. Все звенья транспортной системы (контейнеризация и пакетизация грузов, слив и налив нефти и нефтепродуктов) создавались под надводные суда. А внедрение транспортных подлодок потребовало бы коренной перестройки всей системы. И тогда стоимость переоборудования субмарин покажется мизером по сравнению с затратами на модернизацию портовой инфраструктуры. Вряд ли какая-либо страна на это пойдёт. Помимо правовых и технологических сложностей, воплощению этой идеи мешает и сама природа. В зимних условиях атомная подводная лодка-танкер просто не подойдёт к рейдовому терминалу того же Новопортовского месторождения. Ведь на мелководье торосистые ледовые поля достигают максимальной толщины. К тому же вход в Обскую губу и Енисей имеет 10 м глубины, в Лену – 5 м , в Колыму – 4,5 м . Отнимите отсюда толщину льда в 1,5–2,5 м и получите щель, в которую должна протиснуться атомная подлодка высотой 30 м и осадкой более 10 м . Видимо, её придётся тащить за собой атомному ледоколу (поставив её корпус на колёса, чтобы катилась по дну).

И зачем тогда огород городить? Справедливости ради надо сказать, что это не российские фантазии. К примеру, в своё время американцы, начав добычу нефти в Канадской Арктике, также рассматривали вариант строительства подводных танкеров дедвейтом 200 тысяч тонн. Но, составив технико-экономичское обоснование проекта, они отказались от подобной затеи. Ещё раньше, в 1958 г ., морская администрация США заказала компании «General Dynamics» проработку проекта атомного подводного танкера. Аналогичный проект рассматривали английские компании «Mitchell Engineering» и «Saunders-Roe». Не обошли вниманием эту идею Япония, Швеция, Италия, Германия и Франция. Особенно популярной она стала в 1980 годы, после того как в ходе войны между Ираном и Ираком были потоплены десятки нефтяных танкеров. Представлялось, что субмарины будут гораздо безопаснее в случае возникновения очередных вооружённых конфликтов. Однако все исследования и инженерные расчёты показали, что построить подводные танкеры технически возможно, но экономически нецелесообразно.

Есть чем заняться

Актуальность создания «подводных танкеров» стремится к нулю, потому что Россия приступает к строительству собственного «традиционного» флота для нефтегазового комплекса. Так, в 2016 г . в городе Большой Камень состоялась церемония закладки плавучего дока на судостроительном заводе «Звезда», в которой принял участие Владимир Путин. А осенью нынешнего года в его присутствии на стапелях были заложены четыре новых ледокола для нужд «Роснефти».

«Сейчас важно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи – начать выпуск полноценной линейки средних и крупнотоннажных судов и морской техники», – заявил президент РФ. Впрочем, у российских конструкторов, в том числе работающих в сфере ВПК, остаётся огромное поле для приложения своих творческих усилий. В частности, перед ними стоит задача создания отечественных подводных добычных комплексов (ПДК). В мире используется почти полторы сотни таких ПДК. В России эта технология была впервые применена при освоении Киринского газоконденсатного месторождения в Охотском море. Но, к сожалению, она была куплена за рубежом. В условиях санкций такое оборудование нам из-за границы больше не поставят. А потребность в нём, учитывая грандиозные планы по освоению дальневосточного и арктического шельфа, – огромная.

Вот бы научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро заняться проектированием такой техники, а не какими-то красивыми, но абсолютно фантастическими прожектами! Примером для нас может служить соседняя Норвегия. Ведь Советский Союз и эта скандинавская страна нашли нефть и газ на шельфах своих северных морей с небольшим временным интервалом. Но норвежские компании смогли в относительно короткие сроки создать собственное морское нефтегазовое оборудование, включая буровые платформы, танкеры и подводные добычные комплексы. К примеру, норвежцы освоили шельфовое месторождение Ормен Ланге, расположенное на глубине моря от 800 до 1100 м , в 120 км от побережья. Его разработка ведётся как раз с использованием подводной системы добычи и с применением технологии мультифазной транспортировки сырья на берег. И это не единственное шельфовое месторождение Норвегии, эксплуатируемое на основе ПДК.

Россия же, имея огромный научный потенциал и развитую промышленность, так и не смогла сделать ничего подобного и до сих пор закупает оборудование для морской нефтедобычи за рубежом. В условиях санкций это может нам аукнуться…

Снова фантастика?

Правда, в последнее время наметились некоторые положительные сдвиги в этом направлении. И в первую очередь стоит упомянуть те самые проекты «Рубина», которые вошли в обновлённую Арктическую программу. На этот раз речь идёт не об использовании подводных лодок для перевозки углеводородного сырья (тем более «сухих» грузов), а об уникальных подлёдных и подводных технологиях освоения полезных ископаемых арктических морей. Специалисты «Рубина» разработали целый набор технологий, позволяющий подобрать ключ к арктическим кладовым. Так, подводный буровой комплекс сможет вести бурение в роботизированном режиме и передавать телеметрическую информацию на удалённый пункт управления.

В свою очередь, подводный комплекс сейсморазведки позволит осуществлять сейсмические исследования в зоне круглогодичных льдов, а также может быть использован и во в неледовой зоне, обеспечивая выполнение работ независимо от состояния моря. Подводный транспортно-монтажный и сервисный комплекс обеспечит доставку и установку различного подводного оборудования. Его можно будет применять как в акваториях замерзающих морей, так и в других районах Мирового океана, где использование надводных технических средств затруднительно по гидрометеорологическим условиям. Подводный энергетический комплекс решит проблему автономного энергообеспечения ПДК, причём без присутствия персонала и без обслуживания в течение всего периода непрерывной работы. В настоящее время аналогичных объектов в мире не существует. Но, к сожалению, и при разработке подводных добычных комплексов наших конструкторов почему-то тянет на фантастику. К этой категории можно отнести проект ПДК, предложенный нижегородским ЦКБ «Лазурит».

Согласно обоснованию этого конструкторского бюро, данный комплекс «предназначен для обеспечения круглогодичного режима ведения буровых работ при освоении месторождений нефти и газа на глубоководном шельфе арктических морей России независимо от климатических условий и ледовой обстановки». В его состав должны войти подводное буровое судно (ПБС) и донная опорная плита, которые могут располагаться на глубинах моря от 60 до 400 м . С их помощью можно вести бурение и строительство как одиночных скважин, так и куста, состоящего из 4–8 скважин с подводным заканчиванием. На ПБС планируется разместить буровую установку «сухого» типа и запас расходных материалов для сооружения одной вертикальной скважины глубиной 3500 м . Расходные материалы для бурения других скважин пополняются за счёт функционирования подводной транспортно-грузовой системы контейнерных перевозок.

По расчётам экспертов «Лазурита», для создания пилотного опытно-промышленного подводного бурового комплекса потребуется 5–7 лет, а промышленного комплекса – ещё 2–3 года после испытаний пилотного. Но тут возникает ряд вопросов. Во-первых, во сколько обойдётся такое циклопическое сооружение? Согласно некоторым расчётам, оно может потянуть на миллиарды долларов. В условиях низких цен на нефть и западных финансовых санкций вряд ли какая-либо отечественная компания замахнётся на такой проект. Во-вторых, вес опорной плиты составляет 9 тысяч тонн. Напомним, что железнодорожную арку Керченского моста весом 6 тысяч тонн поднимали на 700 тросах с использованием 16 устройств грузоподъёмностью 650 тонн каждое. Вряд ли у нас имеется 16 морских плавучих кранов та кой грузоподъёмности. На атомном лихтеровозе «Севморпуть» есть 500-тонный, но один.

Чтобы не на словах, а на деле обеспечить независимость отечественного нефтегазового комплекса от импортного оборудования, надо спуститься с небес на землю. Отказавшись от абсолютно нереальных «конверсионных идей», необходимо взяться пусть не за столь захватывающие воображение, но зато экономически обоснованные проекты.

Юрий БЕНЬКО.

«Нефть России» (№ 11-12/2017).