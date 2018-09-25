Старая спортивная школа с новой крышей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил МАУ СШОР № 4 (переулок Казарменный,2).

В настоящий момент спортивная школа № 4 — единственное учреждение в заполярной столице, осуществляющее подготовку резерва в конькобежном спорте. Недавно в здании был завершен капитальный ремонт кровли.

Новая крыша уникальна тем, что имеет систему подогрева, что позволит существенно снизит нагрузку снежной массы зимой, а также будет препятствовать образованию сосулек.

На этом обновление здания школы не закончится, в плане у городских властей — капитальный ремонт фасада здания, реконструкция второго этажа и строительство спортивной площадки.

Предполагается, что после реконструкции на втором этаже появятся роллердром, зал с искусственным покрытием «сухой лед», универсальный игровой спортивный и хореографический залы.

— Реконструкция позволит поднять качество подготовки спортивного резерва по базовым зимним видам спорта на более высокий уровень, — отметил Андрей Сысоев. — Важно, что на одной территории будет располагаться вся необходимая инфраструктура для учебно-тренировочного процесса.

Стоит отметить, что наличие подобного спортивного объекта даст возможность в круглогодичном режиме проводить специализированную подготовку юных спортсменов.