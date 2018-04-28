Старейшая библиотека заполярной столицы празднует юбилей

Сегодня Центральная детская библиотека города Мурманска отмечает 90-летие. Помимо главного отделения, она включает 11 филиалов, услугами которых пользуются около 40 тысяч человек. Книжный фонд составляет более 270 тысяч изданий.

– Отрадно, что читатели день за днем возвращаются в нашу библиотеку в поисках новых книг, новых впечатлений, за интересным общением, для проведения досуга, реализации своих творческих возможностей, – отметила директор МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Веслава Лобода. – Сегодня нас пришли поздравить детские коллективы домов творчества, образовательных учреждений, наши постоянные юные читатели, целые семьи.

К услугам пользователей предоставлен доступ к базам данных электронных библиотек и различным удаленным ресурсам. Регулярно проводятся культурно-просветительские мероприятия: всевозможные мастер-классы, творческие лаборатории, конференции, встречи с писателями.

– Центральная детская библиотека была учреждена в 1928 году. Сегодня это система современных, красивых, уютных интеллект-центров. Отрадно, что творческий, по-настоящему увлеченный своим призванием коллектив учреждения смог сохранить традиционные формы работы и в то же время делает многое для развития библиотеки, внедрения инновационных технологий, привлечения новых читателей, – подчеркнула председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Наймушина.

Стоит отметить, что власти Мурманска ведут большую работу по созданию современных интеллект-центров. Всего в рамках городской программы модернизации библиотек были обновлены 25 филиалов.