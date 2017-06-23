Старейшины Ловозерского района обсудили вопросы сохранения и развития саамской культуры

На базе Ловозерского районного национального культурного центра состоялась встреча старейшин Ловозерского района, стоявших у истоков зарождения фестиваля саамской музыки и культуры.

Председатель Оленегорского отделения общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Ольга Перепелица, руководитель Ловозерского отделения общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов» Мария Медведева, саамская поэтесса и сказочница, хранительница саамского фольклора Екатерина Коркина и член Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Геннадий Лукин встретились с руководителем ГОБУ «Центр народов Севера» Надеждой Чупровой для обсуждения актуальных для саамского общества вопросов.

Носители саамского языка и активные общественные деятели обсудили проблемы сохранения и развития саамской культуры. В рамках встречи поднимались вопросы организации и проведения фестиваля саамской музыки и культуры и фестиваля детских и молодёжных театрализованных постановок на саамском языке «Моайнас ланнь» («Сказочный город»), рассматривались предложения по поддержанию интереса к изучению саамского языка среди молодёжи, а также мотивации преподавателей обучать языку коренного малочисленного народа Севера.

В мероприятии приняли участие члены Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области и Саамского собрания Самь Соббар, представители Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.