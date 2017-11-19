Старейший отряд Северного флота по борьбе с подводными диверсантами отметил 45-летие

В главной базе Кольской флотилии разнородных сил Северного флота – Полярном – вчера состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 45-летию старейшего на флоте отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами.

Личный состав и ветеранов отряда поздравил начальник штаба флотилии капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров. Он вручил награды и грамоты отличившимся военнослужащим. Ветеранов и действующих борцов с подводными диверсантами также наградили памятным знаком, выпущенным в честь 45-летия отряда.

Полярнинский отряд по борьбе с ПДСС считается одним из лучших в своём деле. В 2016 году его боевые пловцы составили костяк команды Северного флота, занявшей первое место на конкурсе «Глубина» Международных армейских игр «АРМИ-2016» в Севастополе. Военнослужащие отряда занимаются обеспечением безопасности военно-морской базы с моря и суши, но и принимают участие в дальних походах кораблей флота, а также выполнением специальных задач, таких как обследование и утилизация взрывоопасных предметов, обнаруженных под водой.

На вооружении отряда стоят современные и уже проверенные средства борьбы с ПДСС. Новом учебном году (в ВС РФ он начинается с 1 декабря) в его боевой состав войдёт противодиверсионный катер «Грачонок», испытания которого были успешно завершены на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Северного флота.