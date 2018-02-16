Старик разбушевался!

В Мурманске полицейскими установлен 72-летний пенсионер, подозреваемый в причинении вреда здоровью местному жителю.

В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной по улице Софьи Перовской, госпитализирован гражданин, 1973 года рождения. Врачи квалифицировали телесное повреждение, в виде колото-резаной раны ягодицы, как повлекшее легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и выяснили, что он находился в гостях у знакомого, с которым они распивали спиртные напитки. Внезапно между ними произошёл словесный конфликт. В результате ссоры пенсионер схватил кухонный нож и нанёс им удар пострадавшему в ягодицу.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску совместно с нарядом патрульно-постовой службы подозреваемый, - ранее неоднократно судимый житель города, 1945 года рождения, - был установлен и доставлен в отдел полиции. В содеянном мужчина признался.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Житель областного центра находится под подпиской о невыезде.