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Мурманская область. Арктика29.09.18 16:40

«Старшее поколение» и «Детский спорт» - с партией на одной дистанции в 500 метров

29 сентября, в Долине Уюта в Мурманске при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось областное спортивно-массовое мероприятие «Всероссийский день ходьбы». В рамках партийных проектов «Старшее поколение» и «Детский спорт» была организована дистанция длинной 500 метров для людей пожилого возраста, а также для воспитанников детских садов с родителями.

«В Мурманской области уже в течение нескольких лет действует программа «Активное долголетие», - рассказал Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», министр социального развития Мурманской области, член партии Сергей Мякишев. – В том числе в рамках этой программы созданы команды Комплексного центра социального обслуживания населения Мурманской области и Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, которые принимают участие в различных спортивных состязаниях, в том числе и в сегодняшнем. Причём, как мы понимаем, без подготовки в подобного рода мероприятиях выступать нельзя. А это значит, что пожилые люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом регулярно. Это стало для них нормой жизни. И это прекрасно».

«Ходьба – это самый доступный вид активной деятельности, - отметила региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», депутат Мурманской областной Думы, член Регионального координационного совета сторонников партии Лариса Круглова. - Пройти несколько километров - под силу каждому человеку, и можно именно с этих шагов начать свой путь к здоровому образу жизни. Поэтому очень приятно видеть, что с каждым годом в Мурманске становится все больше и больше участников такого мероприятия, как «Всероссийский день ходьбы». Ещё очень важно, что ходьба, в силу своей доступности, это такой вид физической нагрузки, который может объединять семьи не меньше, а может, и больше, ем обычные виды спорта. Ведь ходьбой могут заниматься все вместе – бабушки и дедушки, папы и мамы, дети, внуки».

По итогам спортивного мероприятия всем дошкольникам, прошедшим дистанцию, достались сладкие подарки. Специальные призы от Мурманского регионального отделения партии получили также пожилые северяне, занявшие призовые места, и участник, пришедший последним – за волю к победе.

 

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