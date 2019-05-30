Старшее поколение с компьютерами на «ты»

В Мурманске продолжает работу социальный проект «Городской клуб старшего поколения». Стать его участником может любой мурманчанин старше 55 лет. В рамках работы клуба проходят мероприятия, направленные не только на повышение компьютерной грамотности, но и на привлечение внимания к здоровому образу жизни, спорту, творчеству, домоводству, основам финансовой и юридической грамотности.

Сегодня в информационном интеллект-центре Центральной городской библиотеки для участников клуба прошло очередное занятие по обучению основам компьютерной грамотности и работе в сети интернет. В группе 4-5 человек, курс занятий длится в течение месяца.

– Клуб старшего поколения с первых дней своей работы доказал свою пользу и востребованность, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Ускова. – На сегодняшний день в клубе состоит более 1000 человек.

Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться с заявлением в отделы по социальной поддержке в управления Ленинского или Первомайского округа. Каждый член клуба получает именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.