Старшее поколение вбирает здоровый образ жизни

Проект «Городской клуб старшего поколения» набирает обороты, его участники уже побывали на нескольких мероприятиях, а в преддверии 8 марта для всех женщин организованы бесплатные сеансы в бассейне городского спортивного центра «Авангард».

– Мы рады принять активных мурманчанок – участниц «Городского клуба старшего поколения» в нашем спорткомплексе, – отметил директор спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Бесплатные сеансы планируется проводить регулярно, следующие будут организованы в апреле в рамках Дня здоровья.

Городской клуб старшего поколения создан для активных жителей Мурманска старше 55 лет с учётом их интересов, особенностей здоровья и предпочтений.

Целью реализации проекта является возможность общения и знакомства с новыми людьми, обмен опытом, приобретение новых знаний и умений, получение помощи в решении сложных жизненных ситуаций.

В ближайшем будущем ряд мероприятий пройдет на базе интеллект-центров, расположенных во всех округах Мурманска.

В рамках проекта для участников клуба будут организованы встречи на такие важные темы, как здоровый образ жизни и спорт, финансы, основы юридической и компьютерной грамотности, дизайн, творчество и домоводство.

Чтобы принять участие в программе, необходимо написать заявление, либо обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту, подписанную главой администрации города Мурманска.