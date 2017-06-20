Старший мастер по добыче рыбопромыслового судна предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть матроса

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении старшего мастера по добыче рыбопромысловного судна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно предъявленному обвинению, старший мастер по добыче рыбопромыслового судна, следовавшего из порта Мурманск к району промысла в Баренцевом море, допустил матроса к выполнению работ по постановке трала без проверки наличия квалификационного удостоверения матроса траловой команды, без обучения безопасным приёмам работ, правилам безопасной эксплуатации имеющихся на судне промысловых и грузовых механизмов, без прохождения инструктажа непосредственно на рабочем месте.

Находясь в море, в ходе выполнения работ по спуску и постановке трала, обвиняемый не организовал надлежащих условий труда (постоянное наблюдение за состоянием и исправностью промысловых механизмов и устройств, за нагрузкой механизма кабельной лебедки и натяжением ее кабеля, установлены и иные нарушения), вследствие чего петля стального троса кабельной лебедки правого борта попала на рым ограждения промысловой палубы. Произошёл разрыв троса и подвесной блок лебедки ударил в затылочную часть головы матроса, от чего последний скончался.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.