Старт краеведческого онлайн-проекта «Моя родина – Россия» пройдёт в Мурманской детско-юношеской библиотеке

27 февраля в отделе электронных ресурсов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки стартует совместный краеведческий онлайн-проект «Моя родина – Россия».

Инициатором проекта выступил культурный центр им. Н.Ф. Погодина, созданный на базе библиотеки № 20 им. А.А. Дельвига Централизованной библиотечной системы Центрального административного округа г. Москвы, а Мурманская областная детско-юношеская библиотека с удовольствием поддержала эту идею.

Тема первой встречи – «Москва и Мурманск - города-герои». В ходе телемоста участники проекта будут знакомиться друг с другом, рассказывать о городах, в которых живут.

Обучающиеся 7 класса средней общеобразовательной школы «На Яузе» расскажут о том, что значит Москва в их судьбе и о достопримечательностях родного города. Учащиеся 7 класса гимназии № 5 в свою очередь расскажут о Мурманске: чем необычен наш город, какие памятные места в нем есть, как выстоял Мурманск в годы Великой Отечественной войны.