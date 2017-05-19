«Старт в карьеру» - в Мурманске в Центре занятости населения состоялся День открытых дверей для молодёжи

Более 400 вакансий инженерно-технических и рабочих специальностей в рамках организованной ярмарки вакансий и учебных рабочих мест представили руководители и представители ведущих предприятий и организаций Мурманской области: АО «Апатит», АО «Олкон», Мурманского филиала ПАО «Сбербанк», Филиала СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звёздочка», компании «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт, Мурманской ТЭЦ, Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» и других.

В течение дня работал консультационный пункт по вопросам получения государственных услуг в сфере занятости населения: специалисты рассказали, в том числе, о состоянии рынка труда, возможности профессионального обучения по направлению центра занятости и открытии собственного дела.

Подростки получили информацию о программе по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. На профориентационном занятии школьники познакомились с технологией оказания государственных услуг по профессиональной подготовке, профессиональной ориентации и временной занятости в период летних каникул.

В работе Дня открытых дверей также приняли участие представители Мурманского арктического государственного университета, Мурманской академии экономики и управления, Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа; Мурманского технологического колледжа сервиса; Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, а также Объединения молодежных центров.