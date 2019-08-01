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Мурманская область. Арктика01.08.19 08:15

Стартовал приёма заявок на Мурманский областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры»

Мурманская региональная общественная организация «Русский национальный культурный центр «Рябиновый край»» проводит с 30 августа  по 2 сентября Мурманский областной фестиваль «Поезд молодёжной культуры» при поддержке регионального комитета по культуре и искусству.

Цель мероприятия: сохранение, приумножение и популяризация нравственных и культурных достижений молодёжи Мурманской области.

Это фестиваль-путешествие, в рамках которого три муниципалитета нашего регионав принимают творческую молодёжь. На разножанровых площадках творческая молодёжь сможет показать свои таланты, принять участие в локальных соревнованиях, обменяться опытом со своими творческими коллегами, а также, создать совместную коллаборацию в своем творческом направлении.

Всего будет 7 различных площадок следующих направлений: музыкальная площадка: площадка для участников всех музыкальных и вокальных направлений и стилей; танцевальная площадка: площадка для участников всех танцевальных направлений и стилей; народная площадка -  для участников народного творчества, фольклора, промыслов; ART-площадка - участников в направлении художественного искусства, дизайна, стрит-арта, скульптуре, архитектуре, фотохудожники, модельеры; лайф-пространство - площадка со спортивным уклоном для всех гостей и участников фестиваля; добровольчество - площадка с тематикой добровольчества (волонтерства) для всех гостей и участников мероприятий; профориентационная площадка - профориентационные мероприятиями.

В рамках фестиваля будут проходить мастер-классы, выставки, показы одежды, танцевальные баттлы, спортивные игры, концертные программы и многое другое.

Прием заявок до 15 августа. Ведётся набор добровольцев в «Волонтерский корпус фестиваля».

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