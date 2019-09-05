Стартовал проект «PRO право» Мурманской областной научной библиотеки

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся первый семинар «Народовластие и самоуправление» в рамках проекта по правовому просвещению «PRO право». Особое внимание уделили теме выборов и референдума как форме высшего непосредственного выражения народовластия.

Секретарь избирательной комиссии Мурманской области Елена Ткачук рассказала, как устроена избирательная система, какие избирательные кампании сейчас идут на территории нашего региона, в чем их отличие. Заведующая кафедрой истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева ознакомила слушателей с историей парламентаризма и с первыми формами самоуправления в России. Помощник прокурора Мурманской области Вера Михайлова представила модели организации местного самоуправления в нашем регионе и перспективы их развития.

Преподаватели Мурманского арктического гуманитарного университета Майя Панкратова и Наталья Рашева подняли вопросы об общественном контроле за деятельностью органов публичной власти, о способах вовлечения жителей в местное самоуправление.

Студенты активно участвовали в обсуждении вопросов и в завершение семинара пришли к выводу: хочешь изменить мир – начни с себя.